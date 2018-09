Dopo il trauma di Lehman solo visioni a breve termine

Multilingue Dopo un trauma cranico : da 10 anni parla con accento francese e tedesco : Lo strano caso di Ellen Spencer, una donna americana affetta dalla sindrome dell'accento straniero, una rara condizione di...

Barbara d’Urso Dopo la foto in pronto soccorso : “Ho solo avuto un trauma toracico” : Barbara d’Urso spiega perché è finita al pronto soccorso: trauma toracico, piccolo incidente sul set Barbara d’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La nota conduttrice ha pubblicato uno scatto mentre si trovava in un pronto soccorso. Cosa è successo a Barbara d’Urso? La donna […] L'articolo Barbara d’Urso dopo la foto in pronto soccorso: “Ho solo avuto ...

Roma - pugno alla panchina Dopo il gol : Di Francesco si frattura la mano. Trauma al ginocchio per Florenzi : DI Francesco SI frattura LA MANO- Uno sfogo costato caro al tecnico della Roma. Eusebio Di Francesco, dopo il gol giallorosso, ha sfogato tutta la sua rabbia con un pugno alla panchina. Una rabbia pagata poi a caro prezzo una volta “raffreddatasi” la situazione. Responso eloquente: frattura della mano per il tecnico capitolino. Distorsione al […] L'articolo Roma, pugno alla panchina dopo il gol: Di Francesco si frattura la ...

Sorrentino in ospedale Dopo Chievo-Juventus / Video - trauma cranico Dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo : Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus, Video: trauma cranico e grande preoccupazione per il portiere dei clivensi dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo nei minuti finali della partita.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 00:10:00 GMT)