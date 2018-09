Dopo il crollo a Sampierdarena persi 2 500 container

CROLLO PONTE MORANDI/ Un mese Dopo - cosa non torna nei funerali di Stato : Spulciando le documentazioni varie, risulterebbe che le vittime del CROLLO del PONTE MORANDI non avevano diritto ai funerali di Stato né al rimborso spese. DANIELE MARCHETTI

Genova - bambina non parla più Dopo il crollo del ponte/ Dal 14 agosto si esprime solo con i disegni : Genova, bambina non parla più dopo il crollo del ponte: dal 14 agosto si esprime solo con i disegni. Gli esperti parlano di un "blocco temporaneo" dovuto al trauma. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:43:00 GMT)

Genova - Adele non parla più Dopo il crollo del ponte : Genova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraGenova, la camera ardente in FieraAdele guardava i lampi: stava per cominciare il temporale. Era la mattina del 14 agosto e, dalla sua finestra, si vedeva il ponte Morandi: così ...

Pasquale e Graziella - un amore nato Dopo il crollo del ponte Morandi : "Insieme ci sentiamo più forti" : Vivono insieme nello stesso albergo, da sfollati, in attesa di una nuova casa. Ottantasei anni lui, ottantatré lei, trovano...

Dopo il crollo del ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...

Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi Dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova : Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte. Lo ha annunciato con una The post Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova appeared first on Il Post.

Ponte Morandi Genova : e-mail Dopo il crollo/ Ultime notizie - così i super-consulenti hanno cambiato versione : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:38:00 GMT)

Ponte Morandi - riapre la pizzeria in zona rossa chiusa Dopo il crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...