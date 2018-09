Doping | la Wada reintegra agenzia antidoping della Russia

Caso Cheryshev - la Wada conferma l'indagine per Doping : Le parole di Maggie Durand, capo della comunicazione: "Il Caso è attualmente in mano all'agenzia anti doping spagnola"

Doping - la WADA stabilisce un nuovo record : più di 320 mila i test svolti nel corso del 2017 : Impressionante numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017, la WADA comunica di aver superato i 322 mila test Secondo la WADA il numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017 ha battuto un nuovo record raggiungendo i 322.050 test. In un rapporto la WADA ha spiegato che il numero di controlli è cresciuto del 7,1 per cento rispetto ai 300.565 del 2016. I casi positivi, tuttavia, sono passati ...