Don Pino Puglisi | il prete della normalità ucciso 25 anni fa

Don Pino Puglisi - Papa Francesco a Palermo per i 25 anni dall’assassinio : “Ucciso perché parlava contro la mafia” : Arriverà anche Papa Francesco per ricordare i 25 anni dall’assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo c’è attesa per il pontefice. “Dal 1993 a oggi i parroci, le realtà parrocchiali, la chiesa di Palermo, sono stati e sono presenti con lo spirito e il metodo di don Pino Puglisi, mettendosi di traverso alla politica e alla criminalità, oppure ha finito per prevalere un cattolicesimo che non sposta una foglia?”. A porsi la domanda sulle ...

Montagna : si perDono in Sila - 3 dispersi salvati nella notte dal Soccorso Alpino : Tre giovani calabresi ieri pomeriggio, intorno alle 15, hanno lasciato la propria auto sulla strada delle Vette nel cuore della Sila, nei pressi della località Macchia Sacra, posta a quota 1750 mt , per cercare funghi. Con il sopraggiungere dell’imbrunire, verso le ore 20.00, non riuscendo più a trovare la strada del ritorno, hanno deciso di contattare la madre di uno dei tre, la quale ha chiamato la centrale 112 dei carabinieri di Cosenza ...

Vuelta Espana - Pinot conquista i Laghi di CovaDonga - scintille Yates - Quintana : C’è ancora grande equilibrio nella Vuelta Espana, anche dopo l’attesissimo arrivo in salita ai Laghi di Covadonga, una delle ascese simbolo della corsa. Thibaut Pinot ha rialzato la testa conquistando il successo con un’azione coraggiosa e caparbia, sfruttando anche il minor controllo nei suoi confronti in virtù del ritardo accumulato in classifica. Simon Yates è sembrato controllare [VIDEO]agevolmente gli avversari, ma non ha affondato il colpo ...

Vuelta a España 2018 : i big si controllano a Lagos de CovaDonga. Sorprende tutti Thibaut Pinot - Aru staccato : Ci si aspettava moltissimo dalla quindicesima tappa, invece la Vuelta a España 2018 resta ancora chiusissima. I 178,2 chilometri da Ribera de Arriba fino in vetta a Lagos de Covadonga non hanno ribaltato gli equilibri, con gli scalatori che si sono gestiti nuovamente, non lanciando attacchi decisi. Chi ne ha approfittato è stato Thibaut Pinot (FDJ), che ha anticipato tutti tornando alla vittoria dopo più di un anno. Resta in Maglia Rossa, ...

Vuelta 2018 – Thibaut Pinot si prende i Lagos de CovaDonga : successo in solitaria al termine della 15ª tappa : Thibaut Pinot conquista la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il francese taglia per primo il traguardo di Lagos de Cavadonga in solitaria Domenica di grande ciclismo sulle strade spagnole, per la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, quella che chiude la seconda settimana della grande corsa iberica. Nei 178.2 km che si snodano da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, saranno gli scalatori a darsi battaglia, specialmente sulla ...

IL DUOMO OCCUPATO : Don Pino SETTI Quel prete scomodo spedito in montagna : Quelli che credevano in Dio volevano una chiesa molto diversa da Quella di Paolo VI, giudicata troppo vicina al potere temporale e troppo incline alle commistioni con l'economia e la finanza, oltre ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Michal Kwiatkowski al comando - perDono tanto Wilco Kelderman e Thibaut Pinot : Tanti colpi di scena nella sesta tappa della Vuelta a España 2018. Il vento nel finale ha spezzato il gruppo, con alcuni uomini di classifica che hanno perso molto terreno. Tra questi spiccano Wilco Kelderman e Thibaut Pinot che hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’44”. Nella classifica dei favoriti resta al comando Michal Kwiatkowski, mentre Il nostro Fabio Aru sale in 13ma posizione a 37” dal podio virtuale. Di seguito la classifica ...

Quattro persone si perDono in Valsassina : recuperate dal soccorso alpino : Quattro persone si sono perse ieri in un bosco nel Comune di Cremeno, in Valsassina, nel Lecchese: il gruppo era composto da una donna di 49 anni, i suoi due figli e un nipote (tutti minorenni) in gita per cercare funghi. La donna ha lanciato l’allarme intorno alle 21:30: sono scattate immediatamente le ricerche di soccorso alpino e vigili del fuoco. I Quattro sono stati rintracciati in breve tempo in una zona boschiva, vicino ad una ...

Sci alpino - Federica Brignone prosegue la riabilitazione. Arriva l’iDoneità per Laura Pirovano : Federica Brignone prosegue nel suo percorso riabilitativo dopo essere caduta in allenamento lo scorso 10 agosto. La valdostana si era procurata un piccolo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro accompagnato da una forte contusione ossea. La TAC effettuata presso l’Ospedale di Como ha evidenziato che la situazione sta lentamente migliorando. La 28enne non parteciperà comunque alla trasferta sudamericana prevista ...

Rapinò una Donna che attraversava la strada con due bimbi al Vomero : va ai domiciliari : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vomero hanno eseguito una Ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di Salvatore Miano, ...

Stash Fiordispino : "Aggredito per difendere una Donna - tutti guardavano ma nessuno interveniva" : Lo conosciamo per i suoi successi musicali con i The Kolors, ma qualche giorno fa il frontman cantante Antonio Fiordispino in arte Stash, è stato coinvolto in un aggressione capitata per difendere una donna che, litigando con il suo ragazzo, è stata picchiata in strada da quest'ultimo. Il giovane 29enne dopo l'episodio, ha voluto condividere il fatto con i suoi followers su Instagram, pubblicando uno scatto in cui compare con il volto ...

Un posto al sole anticipazioni : rivedremo Don PEPPINO - ASIA e… : In un periodo caratterizzato soprattutto da passaggi “a miglior vita” (che siano noir o fulmini a ciel sereno), a Un posto al sole ci sarà presto spazio anche per due ritorni “mordi e fuggi”: giusto il tempo di una rimpatriata per alcuni personaggi che avevano avuto un certo spazio in passato… Iniziamo dalla storyline di Franco (Peppe Zarbo): il Boschi è prossimo alle nozze con Angela (Claudia Ruffo) e così Otello ...

Vittoria - scarti cimiteriali abbanDonati nella riserva Pino D'Aleppo : scarti cimiteriali abbandonati nella riserva del Pino d’Aleppo. La Cna di Vittoria: “Ci auguriamo che i responsabili siano individuati.