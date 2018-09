Domenica 16 settembre Porte Aperte ai Pratoni del Vivaro

Il Weekend a Capannelle sabato 15 e Domenica 16 settembre : sabato 15 settembre Corse al Trotto Dopo due mesi di stop ripartono le corse al trotto all’Ippodromo delle Capannelle . L’orario di inizio è previsto alle 15.15 ed il convegno è incentrato sulla sesta corsa, alle 17.45, un miglio per soggetti di categoria CB che vedrà nel ruolo di probabile favorito Uragano Stecca, che potrà avvalersi della guida del top driver italiano Enrico Bellei. Avversari principali per il portacolori ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 14 settembre : annunciati i dettagli di Domenica Live? : Pomeriggio 5 torna in onda per l'ultima puntata della settimana dopo gli ottimi ascolti di ieri, ci saranno le prime rivelazioni su Domenica Live? Ecco tutti i dettagli (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:44:00 GMT)

Milano. Domenica 23 settembre Zampettiamo in Ravizza : L’Associazione “Zampe d’oro ONLUS”, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, realizza l’iniziativa “ Zampettiamo in Ravizza 2018”. L’appuntamento è

Week end a Roma : gli eventi di sabato 15 e Domenica 16 settembre : Circustenibile: laboratori creativi e giochi Arte e cultura, gioco e intrattenimento, laboratori green & educational , per raccontare e promuovere i contenuti della sostenibilità e dell'economia ...

Meteo weekend 15/16 settembre : torna il caldo africano fra sabato e Domenica : Nella giornata di oggi infiltrazioni di correnti più fresche di origine atlantica da nord ovest scalfiranno l'anticiclone che insiste da molti giorni sul Belpaese. Questo porterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni Meteo a partire da rovesci a carattere temporalesco che stanno già insistendo in queste ore sui rilievi montuosi del centro-nord. Il maltempo si estenderà in serata all'arco alpino fino ad estendersi alle pianure di ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VESSALICO : 'STRADE IN ARTE' - DA VENERDÌ 28 A Domenica 30 SETTEMBRE L'ESTEMPORANEA DI ... : ... che si cimenteranno nella realizzazione di murales aventi a oggetto la valorizzazione delle donne che hanno lasciato un segno nella cultura, nelle arti, nella scienza, ecc. Nella giornata conclusiva ...

Da Domenica 23 settembre Marco Bocci torna Solo su Canale 5 : Un agente sotto copertura a Gioia Tauro tra mafia e interessi di potere. torna Solo con Marco Bocci . La messa in

Ascolti TV | Domenica 9 settembre 2018. Il 21.6% per Bocelli. Francia Olanda 11.5% - Amore Criminale 6.3%. La MotoGp su TV8 al 18.1% : La Notte di Andrea Bocelli Su Rai1 La Notte di Andrea Bocelli ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Francia - Olanda ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari all’ 11.5% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 889.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Mission Impossibile – Protocollo Fantasma ha intrattenuto 1.549.000 spettatori con ...

Ascolti TV | Domenica 9 settembre 2018. Il 21.6% per Bocelli. Francia Olanda 11.5% - Amore Criminale 6.3% : La Notte di Andrea Bocelli Su Rai1 La Notte di Andrea Bocelli ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Francia - Olanda ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari all’ 11.5% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 889.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 Mission Impossibile – Protocollo Fantasma ha intrattenuto 1.549.000 spettatori con ...

Ascolti TV | Domenica 9 settembre 2018 : La Notte di Andrea Bocelli Su Rai1 La Notte di Andrea Bocelli ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Francia-Olanda ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori e NCIS New Orleans è stato la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Mission Impossibile – Protocollo Fantasma ha intrattenuto ...

Nations League 2018-2019 : Francia-Olanda 2-1 - decidono Mbappè e Giroud. I risultati di Domenica 9 settembre : Ricca domenica per la Nations League 2018-2019 di calcio, iniziata la seconda giornata della neonata competizione organizzata dalla UEFA. La Francia, che giovedì aveva pareggiato contro la Germania, trova la sua prima vittoria nel torneo contro l’Olanda. I Campioni del Mondo vincono a Parigi per 2-1: al 14′ Mbappè sblocca la partita sfruttando al meglio l’assist di Matuidi, Babel pareggia al 67′ ma otto minuti più tardi ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2018 : Sjoestroem e Hosszu sempre protagoniste a Kazan. I risultati di Domenica 9 settembre : A Kazan (Russia) si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto (si gareggia in vasca lunga). Di seguito tutti i risultati della terza giornata (domenica 9 settembre). 400 METRI MISTI (MASCHILE) – L’ungherese David Verraszto gareggia praticamente da solo e vince in 4:20.68 precedendo Eduard Valiakhmetov (4:24.57) e Nikolai Sokolov (4:25.00). 100 METRI FARFALLA (FEMMINILE) – Tutto facile per la grande stelle Sarah ...