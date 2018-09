Discarica Bussi | il Csm “condanna” il presidente del collegio che assolse gli imputati

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Perdita di due mesi di anzianità sia per aver svolto un’attività imprenditoriale, incompatibile con la sua attività di magistrato, sia per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei giudici popolari del processo di primo grado sulla, di cui lui era. È la condanna inflitta dalla Sezione disciplinare del Csm al giudice Camillo Romandini, ora consigliere alla corte d’Appello di Roma, ma all’epoca dei fattidella corte d’Assise di Chieti. Il cuore del procedimento disciplinare a carico del magistrato riguardava vicende legate al processo sulla megaMontedison disul Tirino (Pescara). Quel processo celebrato a Chieti in primo grado si concluse con l’assoluzione di 19dal reato di aver avvelenato le falde acquifere, mentre il reato di disastro ambientale venne derubricato in colposo e, quindi, prescritto. ...