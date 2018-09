ilfattoquotidiano

: Il segretario #Pd Martina attacca Salvini dicendo che il nostro governo ha tagliato un fondo per i #disabili. In re… - Fontana3Lorenzo : Il segretario #Pd Martina attacca Salvini dicendo che il nostro governo ha tagliato un fondo per i #disabili. In re… - fattoquotidiano : Disabili, “fondo decurtato di 10 milioni”. Martina: “Vergogna”. Ma è boomerang per il Pd: il taglio è del governo G… - cesaregiorgian1 : Disabili, “fondo decurtato di 10 milioni”. Martina: “Vergogna”. Ma è boomerang per il Pd: il taglio è del governo G… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Dieci milioni in meno per le persone con gravità e prive di sostegno familiare. La notizia, che riguarda un taglio di risorse importante previsto per il 2018 e il 2019, è finita al centro di una vicenda a tratti paradossale. Perché dopo la pubblicazione di un comunicato della Ledha, la Lega per i diritti delle persone contà, nel quale il presidente Alessandro Manfredi faceva riferimento alla “sforbiciata complessiva in due anni che il governo ha applicato al fondo per il ‘Dopo di noi’ nell’ambito della Legge di Bilancio”, il segretario del Pd Maurizio, insieme ad altri esponenti del Pd, ha attaccato l’attuale esecutivo in un post pubblicato su Facebook. “L’ennesima follia di un governo che fa solo danni a chi è più fragile” ha scritto ieri pomeriggio. Evidentemente dimenticando che, in realtà, “a tagliare quei fondi è stato il governo Gentiloni, di cui ...