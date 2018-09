Diretta Formula 1 F1 streaming video SKY qualifiche live | pole position e tempi Gp

Come vedere il GP di Singapore 2018 di Formula 1 in Diretta streaming : Solo gli abbonati al pacchetto Sky Sport F1 HD potranno dunque vedere tutte le emozioni della corsa asiatica. Su Sky vedremo oltre alle Libere, alle Qualifiche e alla gara anche le interviste dal ...

Formula 1 - Gran Premio di Singapore in Diretta tv e online : programmazione Sky e Tv8 : In questo weekend torna l'appuntamento con la Formula 1. Domenica 16 settembre si terra' il Gran Premio di Singapore, si tratta della 15sima corsa della stagione 2018. Si correra' sul circuito di Marina Bay, una pista difficile, la più lunga. Parliamo di 61 giri da 5,065 Km ciascuno. In totale sono presenti 23 curve con muretti parecchio ravvicinati, L'asfalto, inoltre, si presenta poco gommato. Il Gran Premio di Singapore verra' disputato in ...