Diciotti | Salvini smaschera i pm | ​ Cercano i migranti per denunciarmi

Nave Diciotti - Salvini indagato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Possibile aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire quanto siano costate allo Stato le vicende della Nave Aquarius e della Nave Diciotti. I pm del Lazio hanno aperto un fascicolo. Il ministro degli Interni, oltre a essere indagato per sequestro di persona aggravato, è ora indagato per danno erariale.

Diciotti - 42 migranti parte civile Salvini : "Siamo alle comiche" : Salvini: "Siamo alle comiche. Su ordine della Procura di Palermo la Polizia di Ventimiglia sta cercando decine di clandestini scomparsi perché possano denunciarmi per sequestro di persona"

Matteo Salvini - l'ultima farsa degli attivisti pro-immigrati : '42 profughi della Diciotti lo denunciano' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato denunciato da 42 immigrati che erano a bordo della nave Diciotti, bloccata per alcuni giorni nel porto di Catania. È stato uno degli attivisti dell'...

Diciotti - migranti si costituiscono parte civile contro Salvini/ Ultime notizie - ministro "42 medaglie per me" : Diciotti, migranti si costituiscono parte civile contro Salvini: il ministro dell'Interno replica dicendosi tranquillo rispetto all'inchiesta che lo vede coinvolto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:43:00 GMT)

Salvini : "42 migranti della Diciotti vogliono denunciarmi - per me sono 42 medaglie" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che 42 migranti che erano a bordo della nave Diciotti sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo: "sono pronti a denunciarmi? Per me sono altre 42 medaglie. La pacchia è finita, prima gli italiani", afferma il vicepresidente del Consiglio.

Diciotti - 42 migranti che erano a bordo si costituiranno parte civile contro Salvini. Baobab : "Chiederemo anche i danni" : "Quarantadue migranti sbarcati dalla nave Diciotti il 26 agosto scorso hanno dato le procure ai nostri avvocati per costituirsi parte civile contro il ministro Salvini". Sono 75.000 i migranti in transito che negli ultimi tre anni Baobab Experience ha accolto nel presidio mobile di Roma Tiburtina, rifocillato e aiutato a proseguire il percorso che, dall'Africa Subsahariana, spinge queste persone in nord Europa, spesso nel tentativo di ...

Luigi Patronaggio - minacce di morte a pm del caso Diciotti/ Ultime notizie Agrigento - Salvini : "solidarietà" : Luigi Patronaggio, minacce di morte a pm del caso Diciotti. Ultime notizie Agrigento, Matteo Salvini e Alfonso Bonafede: "Massima solidarietà al procuratore"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 00:23:00 GMT)

Salvini : «Troppi migranti - così torna la tubercolosi in Italia» Proiettile al pm che ha indagato sul caso Diciotti : Il ministro dell'Interno su Facebook: «Gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli»

Il procuratore capo di Agrigento - che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti - ha ricevuto una busta contenente un proiettile : Una busta contenente una lettera minatoria e un proiettile è arrivata oggi al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane per la sua decisione di fare un sopralluogo sulla nave Diciotti della

Nave Diciotti - minacce di morte per il procuratore che ha indagato su Matteo Salvini : Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha ricevuto una lettera con minacce di morte e al suo interno un proiettile di guerra. Le minacce arrivano in riferimento alla vicenda della Nave Diciotti: Patronaggio ha avviato le indagini sul caso che hanno poi portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini.

Migranti - Salvini : «Tubercolosi torna a diffondersi». Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Diciotti - Conte “dimentica” che Salvini è indagato per sequestro di persona aggravato : Quasi un mese dopo i fatti, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul caso Diciotti, fornendo una ricostruzione del salvataggio senza fare alcuna autocritica rispetto alla gestione operata dal ministro dei Trasporti e da quello dell'Interno. Duro attacco a Malta e all'Europa, nessuna parola sulle accuse di "sequestro di persona" per Matteo Salvini.Continua a leggere