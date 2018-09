Diciotti | 42 migranti parte civile Salvini | Siamo alle comiche

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano (2) : (AdnKronos) - Gli operatori della cooperativa riferiscono che "gli ospiti che hanno poi scelto di abbandonare il centro avevano manifestato nei giorni successivi al loro arrivo a Milano il desiderio di raggiungere i propri parenti in Germania e si erano dimostrati determinati a perseguire il loro pr

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Sei degli otto Migranti giunti a Milano dopo essere sbarcati dall’incrociatore Diciotti si sono allontanati spontaneamente da casa Suraya, la struttura nella quale erano stati accolti dopo un primo periodo nei pressi di Roma. Lo rende noto la Caritas Ambrosiana, precisa

Diciotti - migranti si costituiscono parte civile contro Salvini/ Ultime notizie - ministro "42 medaglie per me" : Diciotti, migranti si costituiscono parte civile contro Salvini: il ministro dell'Interno replica dicendosi tranquillo rispetto all'inchiesta che lo vede coinvolto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:43:00 GMT)

Salvini : ”42 migranti della Diciotti vogliono denunciarmi - per me sono 42 medaglie” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che 42 migranti che erano a bordo della nave Diciotti sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo: "sono pronti a denunciarmi? Per me sono altre 42 medaglie. La pacchia è finita, prima gli italiani", afferma il vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Inchiesta Diciotti - 42 migranti pronti a costituirsi parte civile - : I rappresentanti dell'associazione Baobab Experience fanno sapere che diverse persone sbarcate dalla nave della Guardia costiera hanno presentato delega ai legali per valutare una denuncia civile. Al ...

Diciotti - 42 migranti che erano a bordo si costituiranno parte civile contro Salvini. Baobab : “Chiederemo anche i danni” : “Quarantadue migranti sbarcati dalla nave Diciotti il 26 agosto scorso hanno dato le procure ai nostri avvocati per costituirsi parte civile contro il ministro Salvini”. Sono 75.000 i migranti in transito che negli ultimi tre anni Baobab Experience ha accolto nel presidio mobile di Roma Tiburtina, rifocillato e aiutato a proseguire il percorso che, dall’Africa Subsahariana, spinge queste persone in nord Europa, spesso nel tentativo di ...

Caso Diciotti - 42 migranti pronti a costituirsi parte civile : I legali dell'associazione Baobab annunciano di aver ricevuto la delega per l'eventuale processo a carico di Salvini

Salvini : «Troppi migranti - così torna la tubercolosi in Italia» Proiettile al pm che ha indagato sul caso Diciotti : Il ministro dell'Interno su Facebook: «Gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli»

Migranti - Salvini : «Tubercolosi torna a diffondersi». Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Migranti - allarme di Salvini : 'Tubercolosi torna a diffondersi'. Caso Diciotti - scontro Conte-Malta : 'Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e ...

Migranti - Malta : responsabilità su Diciotti tutta italiana : Roma, 12 set., askanews, - Il governo di Malta ha replicato in una nota ai commenti 'imprecisi' del premier Giuseppe Conte, che stamani in Senato ha accusato il governo della Valletta di 'inerzia' ...

Diciotti - Conte vs Malta e Ue : “stop accoglienza indiscriminata”/ Migranti - bagarre al Senato contro Lega-M5s : Caso Diciotti, audizione premier Conte in Senato: "Migranti, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:45:00 GMT)

Diciotti - CONTE : “SENZA DI NOI MOLTI MIGRANTI MORTI”/ Audizione Premier in Senato : Pd - “sospeso il diritto” : Caso DICIOTTI, Audizione Premier CONTE in Senato: "MIGRANTI, stop all'accoglienza indiscriminata. Non una bella pagina per l'Europa". Attacchi a Malta, "spettava a loro lo sbarco"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Diciotti - Conte : Malta indicava ai migranti la rotta verso l'Italia : 'Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso ...