Di Genova resta una foto | un modellino e un salotto

Genova - ad un mese dal crollo del ponte varato il decreto emergenze. Ma resta la lite sul commissario : Il capo dello Stato Mattarella: 'Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti' -

Ponte di Genova - quell'urgenza che resta senza risposte : Ancora oggi per chi sta fuori è difficile comunicare quanto quell'infrastruttura fosse vitale per la città, per la sua economia. Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, salvo intese, ...

Toti - le 3 condizioni su Ponte Morandi ‘contro’ Di Maio e Toninelli/ Genova - resta contenzioso su Autostrade : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:00:00 GMT)

'Lo prevede la legge Salvini' e si fanno dare soldi e gioielli : arrestati tre rom a Genova : Ai tre sinti, Armandino e Irma Cena, 45 e 51 anni, ed Erika Grimaldi, 46 anni, nel corso di alcune perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato una Porsche Macan, utilizzata per mettere a segno i ...

Genova - difesa Autostrade : "urgenza ponte? Nessuno ci segnalò"/ Toti - "restauro Morandi assai improbabile" : Ponte Genova, nota Autostrade: 'Nessuno ci ha avvertiti dell'urgenza' Dossier ponte Morandi: 'paura per blocco traffico': video ultime notizie.

Genova : difficile ritorno dalle vacanze. E la Liguria resta divisa in due : Effetti sul traffico, incognite per i 750 lavoratori della Ansaldo Energia i cui capannoni si trovano sotto il Ponte Morandi crollato -

Ponte Morandi a Genova - come demolire ciò che resta? Le due ipotesi allo studio : Smontaggio pezzo per pezzo, oppure abbattimento con esplosione controllata. I tecnici propendono per la seconda soluzione. Ma occorre fare in fretta: i tronconi sono pericolanti

Genova si prepara per abbattere quel che resta del Ponte Morandi : I tronconi di Ponte Morandi sono da abbattere. Così scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione tecnica (inviata al commissario) sullo stato dei materiali, evidenziando «la corrosione dei trefoli dei cavi di precompressione primari e secondari. Si ritiene necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai sog...

Genova - Autostrade conferma il piano da 500 milioni ma resta lo scontro con il governo : Un piano per Genova da mezzo miliardo per supportare le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire il ponte in 8 mesi. Autostrade per l'Italia ribadisce e formalizza gli impegni ...

Crollo Ponte Genova - Resta : “Ora la pianificazione sullo stato delle infrastrutture” : “Che le infrastrutture debbano essere tenute sotto controllo, monitorate, e avere il coraggio di demolirle e ricostruirle è un dato consolidato e noto. Quello che è successo a Genova e’ una grande tragedia. La magistratura prima di tutto cercherà di capire quali sono state le cause, se effettivamente è stato il tirante come si sente in questi momenti o se c’e’ stata un’altra causa. Ma la cosa fondamentale e’ ...

Genova oggi - ecco cosa resta del ponte Morandi : "Si apre la fase 2" : Proseguono incessantemente le operazioni di bonifica, ricerca, e messa in sicurezza del viadotto Polcevera. Le immagini dei...