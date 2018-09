Deficit Pil | governo al lavoro con obiettivo 1 | 6%

Forum Ambrosetti - Tria : 'governo verso manovra equilibrata - su Deficit -Pil non vi preoccupate' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , parlando alle televisioni da Carnobbio, in occasione del Forum Ambrosetti .

Deficit Pil al 3% : la regola cardine europea si basa sul caso : Se, a seguito della raccomandazione, lo Stato interessato non adotta sufficienti misure correttive della propria politica di bilancio, esso può essere sottoposto ad una sanzione che assume la forma ...

Conti pubblici : la Lega vorrebbe il rapporto Deficit/Pil al 2% : Il dibattito interno alle forze che sostengono il governo M5S-Lega in merito al varo della Legge di Bilancio 2019 sta entrando nel vivo [VIDEO]. Ieri, 3 settembre, si è tenuto un Consiglio dei ministri interlocutorio, giacché mancavano il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Per quanto riguarda il primo, fonti di governo hanno parlato di un'assenza per impegni ...