Decreto Genova | vertice in Prefettura Conte |  Toti e Bucci

Decreto Genova - Conte : “Tra 10 giorni arriverà il nome del commissario. Revocheremo concessione Autostade” : "A dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto ci sarà il commissario con un mio Decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri", ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendosi alla nomina del commissario straordinario alla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova.Continua a leggere

Genova - ad un mese dal crollo del ponte varato il Decreto emergenze. Ma resta la lite sul commissario : Il capo dello Stato Mattarella: 'Genova non attende auguri o rassicurazioni ma la concretezza delle scelte e dei comportamenti' -

Emergenza per Decreto : così il governo prova ad uscire dall'impasse su Genova : Non c'è solo il decreto Milleproroghe approvato in prima lettura alla Camera: tra le novità in arrivo anche le riforme del...

Genova - a un mese dal crollo il governo risponde con un Decreto inutile : (Foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) Il governo giallobruno si presenta a Genova a mani vuote. Con un decreto approvato in Consiglio dei ministri “salvo intese con gli enti locali”, mai ascoltati sui provvedimenti proposti né sui nomi di chi dovrà gestire demolizione e ricostruzione. Alla prima crisi della sua pur breve storia l’esecutivo debole risponde debolissimamente, spedendo oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un guscio ...

Genova - via libera del Cdm al Decreto per urgenze : Il premier Conte oggi a Genova un mese dopo il crollo del Ponte Morandi. Ieri approvato dal Consilio dei ministri il decreto urgenze che prevede anche aiuti e sconti fiscali per cittadini e imprese ...

Ok al Decreto Genova - aiuti a famiglie e Pmi : cosa prevede : Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata di ieri il Decreto Genova, più in particolare le “Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze”. La bozza stava girando già nelle scorse ore, ma ieri in serata c’è stato il via libera, con il premier Conte che ha annunciato la sua presenza di oggi a Genova per commemorare le ...

Cosa prevede - in sintesi - il Decreto Genova approvato dal governo : Dopo che fonti leghiste avevano paventato un possibile rinvio, il Consiglio dei ministri, ha approvato il cosiddetto "Dl Genova", il decreto legge che introduce "disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché dirette a intraprendere ...

