Decreto concretezza | ecco il testo | impronte digitali anti-furbetto e nuove assunzioni

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si profilano tempi duri per chi ha sposato la filosofia dadel cartellino: nel Consiglio dei ministri di ieri sera, oltre alGenova, è stato approvato ilannunciato da Giulia Bongiorno, ministra per la Pubblica amministrazione, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, che ha presentato l’arrivo nella Pa delleper combattere le inefficienze degli statali furboni. Scarica qui ilIl provvedimento licenziato contiene “interventi per ladelle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ed è nato, come spiegato dalla ministra “dall’esigenza di dare una effettiva semplificazione alla Pa, in un’epoca di trasformazione digitale. L’idea è quella di lavorare sulle procedure concrete per rendere più efficiente la pubblica amministrazione”. E non a caso, le parole d’ordine di questosono: ...