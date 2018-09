De Luca ' Il Vasto è un pezzo di quarto mondo Via i migranti fastidiosi'

La mamma di Selvaggia Lucarelli scomparsa a Vasto : foto segnaletica e numero da contattare in caso di avvistamento : Purtroppo non è una bufala, la mamma di Selvaggia Lucarelli (nota giornalista de Il Fatto Quotidiano) è scomparsa da ieri pomeriggi nella cittadina di Vasto in Abruzzo. La signora soffre di Alzheimer e si è allontanata spontaneamente dall'ospedale del posto dove avrebbe dovuto effettuare una risonanza magnetica per un controllo ad un gomito dopo un piccolo incidente. L 'annuncio accorato per la mamma di Selvaggia Lucarelli è apparso ...