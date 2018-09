Dazn vuole le partite del Bari in Serie D Anteprima Blogo

blogo

Le partite del Bari su Dazn? La trattativa è in corso è la piattaforma del gruppo Perform sarebbe in netto vantaggio su Sky per l'acquisizione dei diritti della squadra pugliese, fallita in estate e finita nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il tempo stringe, anche perché il campionato di Serie D comincia domenica, con i biancorossi che saranno già impegnati nella trasferta insidiosissima di Messina.