Da Ferrovie a Rai - così i giallo-verdi hanno pianificato i cambi al vertice : Adesso è toccato a Mario Nava subire le conseguenze dello spoil system in salsa gialloverde. Come molti osservatori hanno fatto rilevare, è la prima volta in assoluto che un presidente in carica di un’Autorità Garante - nominato dal Presidente della Repubblica, e non dal governo, e che teoricamente per definizione dovrebbe essere assolutamente indi...

Nomine : ore decisive per Rai e Ferrovie : Abbiamo parlato di economia, del Decreto Dignità ma anche in prospettiva di manovra, flat tax e pace fiscale . Ho visto Di Maio, ma lo vedo tutti i giorni, e Conte che stava andando al Quirinale per ...

SUI GIORNALI. Rai e Ferrovie - alta tensione sulle nomine nella maggioranza - : «Questa presa di posizione afferma il Capo dello Stato rimane la più grave offesa recata dalla scienza e dalla cultura italiana alla causa dell'umanità». Parla del passato, il presidente della ...

NOMINE/ Da Rai a Ferrovie - M5s e Lega hanno capito la lezione di Pd & co. : Indignazione generale e fior di editoriali contro i nuovi 'lottizzatori' del 4 marzo M5s e Lega. Ma i nuovi 'puri' dimenticano troppo facilmente.

Nomine : dopo Cdp i nuovi fronti sono Rai e Ferrovie : Il Risiko delle Nomine. I nuovi fronti aperti sono i vertici della Tv di Stato E le Fs, cariche su cui punta la Lega. Sul caso Ilva, Di Maio intende chiedere un parere all'avvocatura di Stato -