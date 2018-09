Curato per sciatica | muore d' infezione dopo un mese | aperta un' inchiesta

Raiola. Per i nemici Mino : la prima biografia che svela affari e segreti del super proCuratore dei calciatori : La prima biografia che svela affari e segreti del super procuratore dei calciatori: Raiola. Per i nemici Mino di Giovanni Chianelli e Angelo Pisani, Log Edizioni Figura anomala in un mondo patinato, Mino Raiola parla sette lingue, non indossa mai una cravatta e termina gli accordi in bermuda e camicia hawaiana. Alieno, scorbutico, ferino, guizzi geniali e zero fronzoli, zero padroni e, fino ad oggi, nessun libro che parli di lui. Lo “gnomo ...

Calciomercato - la Premier League pronta a far crollare le commissioni per i proCuratori : Nell'ultimo anno gli agenti dei giocatori impegnati in Inghilterra hanno guadagnato in tutto 250 milioni di euro

E la stangata rischia di saltare per... le ferie del proCuratore : Nell'ultima intervista-fiume rilasciata al direttore del Corriere dello Sport, Roberto Fabbricini, commissario della federcalcio non ha avuto dubbi nell'indicare la priorità delle riforme da affrontare. Ha detto testualmente: 'Serve quella della giustizia sportiva'. Non ...

Il proCuratore capo di Agrigento - che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti - ha ricevuto una busta contenente un proiettile : Una busta contenente una lettera minatoria e un proiettile è arrivata oggi al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane per la sua decisione di fare un sopralluogo sulla nave Diciotti della The post Il procuratore capo di Agrigento, che sta indagando Matteo Salvini per il caso Diciotti, ha ricevuto una busta contenente un proiettile appeared first on Il Post.

Nave Diciotti - minacce di morte per il proCuratore che ha indagato su Matteo Salvini : Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha ricevuto una lettera con minacce di morte e al suo interno un proiettile di guerra. Le minacce arrivano in riferimento alla vicenda della Nave Diciotti: Patronaggio ha avviato le indagini sul caso che hanno poi portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Matteo Salvini.Continua a leggere

Roc Nation Sports - così il rapper Jay-Z sta costruendo il suo impero da proCuratore sportivo : Jerome Boateng è stato il primo. Lukaku il secondo, per una Roc Nations Sports che si sta allargando sempre di più puntando dritto al mondo del calcio. A tessere le fila dell'alto c'è Jay-Z, al secolo Shawn Corey Carter, rapper, imprenditore, produttore discografico e da qualche anno anche procuratore sportivo. 69 i suoi assistiti: ...

Aemilia - l’ultimo atto del processo. Il pm Mescolini promosso proCuratore capo : la battaglia per la nomina al Csm : Aemilia entra nel rush finale dopo la pausa estiva. Giovedì 6 settembre, a due anni e mezzo dall’inizio del processo di ‘ndrangheta, l’udienza numero 190 darà di nuovo la parola ai pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi per le repliche alle arringhe delle difese. La sentenza per i 148 imputati alla sbarra a Reggio Emilia è prevista per ottobre e il dottor Mescolini l’ascolterà anche nella nuova veste di capo della Procura di Reggio Emilia, nomina ...

Fondi Lega - il proCuratore di Genova : “Se il partito cambia nome non potremmo recuperare i 49 milioni” : “Se i giudici accogliessero la nostra linea procederemo con il sequestro fino a quando ci saranno soldi disponibili sui conti della Lega ma se viene creato un nuovo partito non potremmo aggredire i versamenti futuri“. Lo dice il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, in una intervista al Corriere della Sera. Il riferimento è per quanto dichiarato da Giancarlo Giorgetti a Peter Gomez. “Se il tribunale del Riesame conferma la ...

Liberata Rita - esemplare di Caretta caretta Curato presso il Centro Primo Soccorso per Tartarughe Marine dell'Area Marina Protetta Isole ... : Alle 9 del mattino di ieri, tra l'emozione dei molti presenti, ha ricominciato a nuotare nelle acque cristalline di Cala Azzurra a Favignana, Rita , battezzata così dal "tartavoto", in onore di Rita ...

Pedofilia - ProCuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva - Papa non so”/ “Copertura abusi sistematica nella Chiesa” : Pedofilia in Pennsylvania, Procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:56:00 GMT)

Pennsylvania - proCuratore che indaga su abusi dei preti : “Sistematica copertura - anche in Vaticano. Abbiamo le prove” : “Non c’erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, ma una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano“. All’indomani della pubblicazione di quello che viene ritenuto la più articolata inchiesta pubblicato sinora sulla pedofilia nella Chiesa americana, con oltre 1000 casi segnalati e circa 300 preti coinvolti, il procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, accusa anche la Santa Sede in ...

Pedofilia - proCuratore Pennsylvania : 'Vaticano sapeva e ha coperto' - : John Shapiro si riferisce ai documenti della Chiesa analizzati dal Gran Jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini, con oltre 300 sacerdoti coinvolti. "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, ...

Pedofilia : per il proCuratore della Pennsylvania - 'il Vaticano sapeva - il Papa non so' : Secondo Shapiro, i membri del clero sono stati costretti dal cardinale Bernard Francis Law a documentare 'tutto', una politica 'inspiegabile' che ha però permesso al gran giurì di trovare note ...

ProCuratore Pennsylvania : "Il Vaticano ha coperto gli abusi. Non so dire se il Papa sapesse" : Dopo il rapporto diffuso dalla Corte Suprema lo scorso 15 agosto arrivano altre rivelazioni sul maxi-scandalo di abusi sessuali in Pennsylavania. "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano" dice alla Nbc il Procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, riferendosi ai documenti della Chiesa analizzati dal Gran Jury, che aveva scoperto abusi su oltre mille ...