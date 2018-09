Cuomo sconfigge Cynthia Nixon nella corsa per New York

ilgiornale

: RT @ValentinaInLA: Il Governatore di NY, Andrew Cuomo, vince le primarie del partito democratico e sconfigge la candidata progressista, att… - perajusuqoz : RT @ValentinaInLA: Il Governatore di NY, Andrew Cuomo, vince le primarie del partito democratico e sconfigge la candidata progressista, att… - PAPPALARDO3 : RT @ValentinaInLA: Il Governatore di NY, Andrew Cuomo, vince le primarie del partito democratico e sconfigge la candidata progressista, att… - MeredithNeuman : RT @ValentinaInLA: Il Governatore di NY, Andrew Cuomo, vince le primarie del partito democratico e sconfigge la candidata progressista, att… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Per Miranda Hobbes è andata male. L'attrice, fra le protagoniste di "Sex and the City", è stata sconfitta alle elezioni primarie del partito democratico Usa per laalla poltrona di governatore dello Stato di New.La grande notorietà non le è bastata per prevalerecompetizione. A batterla il governatore uscente Andrew, in carica dal 2011. Al fianco di, che corre per il terzo mandato consecutivo, si è schierato l'establishment del partito democratico. La- che in "Sex and the City" interpreta il ruolo del rampante avvocato in carriera Miranda Hobbes - ha preso meno di due terzi dei voti: fra i democrats rappresenta una delle correnti più liberali e vicina all'ex candidato alle primarie presidenziali del 2016 Bernie Sanders, anche se il suo programma fortemente anti-Trump non si discosta poi troppo da quello del governatore uscente. Pur ...