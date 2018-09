Crollo ponte Morandi | Mattarella | ' Genova attende scelte concrete'

Crollo del ponte di Genova - a Sampierdarena persi 2.500 container in un mese : A un mese dal Crollo del viadotto Morandi, la parte dello scalo in maggiore difficoltà è il bacino di Sampierdarena, non solo per il Crollo del ponte che lo collegava con il Ponente ligure, ma soprattutto per il fermo della linea ferroviaria per le merci in container della Valpolcevera, ancora bloccata dalle macerie nella zona rossa, che impedisce il trasporto intermo...