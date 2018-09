Crollo ponte Morandi | il sindaco | ' Questo è il nostro Ground Zero'

Ponte Morandi - a un mese dal Crollo Genova si ferma per ricordare : Un mese dopo il crollo di Ponte Morandi , Genova si ferma per rendere omaggio alle 43 vittime del disastro. Alle 11:36 ora della tragedia è sceso il silenzio sulla città. I negozi hanno abbassato le ...

Crollo ponte Morandi - un mese dopo Genova si ferma per ricordare le 43 vittime : Genova si ferma un mese dopo il disastro: tutti i palazzi istituzionali e i cittadini in strada osservano un minuto di silenzio. A piazza De Ferrari i cittadini si uniscono ai figli di alcune vittime per formare un girotondo. Proseguono gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta del Crollo del ponte Morandi.Continua a leggere

Crollo ponte Morandi : Genova si ferma e rende omaggio alle vittime - “è il nostro Groud Zero” : A un mese esatto dopo il Crollo del ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare le 43 persone morte nel disastro: alle 11:36 il minuto di silenzio della città, squarciato dalle sirene delle navi e dai rintocchi delle campane. I negozi hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento. Con il triplice fischio d’ordinanza, sono state ammainate le bandiere della ...

Ponte Morandi - le foto shock prima del Crollo : travi rotte e cavi ridotti del 75 per cento : L'Espresso pubblica in esclusiva le immagini riprese da società Autostrade tra il 2011 e il 2016 che già allora rivelavano il rischio di cedimenti della struttura. Messe a disposizione del ministero delle Infrastrutture dieci mesi fa, sono state ignorate Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi del professore che approvò il progetto " Genova, nuovi documenti. Il progetto mai realizzato: "Migliorare standard di sicurezza" " «Ponte ...

Crollo ponte Morandi - al via installazione sensori sui monconi - : I vigili del fuoco e i tecnici specializzati hanno effettuato i sopralluoghi necessari per posizionare gru e apparecchiature di controllo sul viadotto. Intanto, procedono gli interrogatori in procura ...

Crollo ponte - iniziati e subito conclusi gli interrogatori dei primi indagati : Bonaccorso e Brencich si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere le contestazioni specifiche nei loro confronti