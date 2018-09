huffingtonpost

: Cresce la dispersione scolastica. Bisogna investire di più, ma non basta - HuffPostItalia : Cresce la dispersione scolastica. Bisogna investire di più, ma non basta -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Con l'inizio di settembre si è aperto un nuovo anno scolastico che non inizia sotto i migliori auspici. Secondo i dati aggiornati del ministero dell'Istruzione, infatti, dopo avere subito una riduzione negli ultimi anni, la, nel 2017, ha ricominciato ad aumentare, seppur lievemente (dal 13,8% al 14%). Non solo, l'Italia è ancora ben lontana dall'obiettivo del 10% prefissato dall'Unione Europea come traguardo da raggiungere entro il 2020. Due segnali che ci esortano a non abbassare la guardia.Per questa ragione WeWorld Onlus ha deciso di intensificare il proprio intervento per contrastare questo fenomeno e fa partire il suo progetto R.E.A.C.T. - Reti per educare gli adolescenti attraverso la comunità e il territorio, mirato a promuovere un modello innovativo nazionale per reagire (REACT) alla povertà educativa e stimarne l'impatto.Il ...