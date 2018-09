Cremona | fermati 4 eritrei della Diciotti | volevano andare in Francia

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) È andata male ai quattro stranieri di nazionalità eritrea che, nella giornata di ieri, sono stati scoperti all"interno del cassone di un camion lasciato in sosta in prossimità di una stazione di servizio a, lungo l"autostrada A21.I clandestini, in possesso di alcuni cartellini rilasciati dalla Croce Rossa ma tutti sprovvisti di documenti identificativi, hanno inizialmente raccontato agli agenti di polizia di essere, giunti in Italia dopo uno sbarco a Pozzallo. Stando a quanto emerso dalle indagini degli inquirenti, i quattro non sono tuttavia stati del tutto sinceri.Grazie all"esame delle impronte digitali, stamani si è potuto scoprire che la piccola comitiva fa parte del più nutrito gruppo di stranieri in fuga sbarcati dalla navea Catania.Questi quattro, nella fattispecie, erano riusciti ad introdursi all"interno del camion sul quale viaggiavano in ...