Costruzioni sostenibili ad alto comfort abitativo | verso “Città del Futuro” a basso

(Di venerdì 14 settembre 2018) Martedì 25 settembre 2018, dalle ore 16:00, si terrà a Roma la terza edizione di Città del Futuro, il forum dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e allatà ambientale, organizzato da Road to Green 2020 e Active House Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e del Comune di Roma Capitale. L’evento, ospitato presso l’Associazione Civita, in Piazza Venezia 11, avrà come focus il tema dell’edilizia sostenibile e del processo di trasformazione del settore delle, proiettatola realizzazione di edifici di nuova generazione caratterizzati da un elevatissimoed un bassissimo impatto ambientale. Nel corso del dibattito verranno messe a confronto best practices di Paesi diversi, presentando le novità sul tema e gli strumenti utili per attuare questo cambiamento.del Futuro nasce come luogo di incontro tra privati cittadini, ...