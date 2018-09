Costa | Ministro dell’Ambiente | a Si può fare su Radio 24 | “Plastica nel Mediterraneo | la

Stefania Campo rappresenta al Ministro Costa le emergenze ambientali : La deputata regionale del M5S, Stefania Campo rappresenta al Ministro Costa le emergenze ambientali. Tra questi la bonifica delle aree costiere

Pensioni minime a 780 euro - reddito di cittadinanza dal 2019. La viceministro : «Costa 10 miliardi - i soldi ci sono» : reddito di cittadinanza dal 2019, Pensioni minime più alte, a 780 euro : ad annunciare la doppia novità, in un'intervista al quotidiano La Stampa , la viceministro all'Economia del Movimento 5 Stelle Laura Castelli . Il reddito di cittadinanza, assicura Castelli, si farà nel 2019, 'come promesso. Partiremo il primo gennaio con le Pensioni di cittadinanza, portando ...

Pfas : assessore Veneto scrive a ministro Costa - ribadita richiesta di incontro : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - Dopo aver appreso dalla stampa dell’incontro in materia di Pfas tenutosi ieri a Roma con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e anche comitati e associazioni ambientaliste, l’assessore regionale all’Ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin stamani ha scritto una nuov

Pfas : oltre 14 mila cittadini chiedono al ministro Costa valori più restrittivi : Sono 14.306 i cittadini che chiedono di normare la presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di falda, uniformandola ai valori più restrittivi vigenti nel mondo. Tanti sono quelli che hanno firmato la petizione “Basta Pfas” proposta da Legambiente e dal Coordinamento Acqua Libera dai Pfas, consegnata oggi al ministro dell’Ambiente Sergio Costa. A cinque anni dalla conferma dell’inquinamento da Pfas in Veneto, che secondo ...

Costa - primo ministro Portogallo : 'CR7? Siamo tutti suoi tifosi' : Queste le sue parole rilasciate all'Ansa: ' Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo , tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo. Io sono qui comunque anche per seguire ...

Ambiente - ministro Costa : “Dobbiamo ridurre la CO2 e la perdita di acqua” : “Abbiamo una capacità di ricerca tecnico-scientifica gigantesca, come paese Italia, CNR, università. Abbiamo esempi concreti di gestori che in alcune parti d’Italia utilizzano modi per ridurre del 70% la perdita di acqua con attività non invasive sulle tubature. Mettiamoli a sistema“: lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un’intervista a Riccardo Iacona. L’acqua è protagonista della prima ...

Parma-Juve - Antonio Costa - primo ministro portoghese al Tardini per CR7 : Terza gara di campionato per la Juventus e per il suo fuoriclasse Cristiano Ronaldo che a Parma partirà ancora dal primo minuto. Al Tardini cercherà il primo gol con la maglia della Juventus e lo farà ...

Tragedia del Raganello - AIGAE : “Condividiamo le dichiarazioni del Ministro Costa. E’ necessario avere in Italia norme chiare” : “Condividiamo pienamente quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in particolare sulla necessità di avere in Italia norme chiare. Il Turismo ambientale è realtà e fornisce un grande contributo alla crescita economica del Paese. Siamo disponibili a qualsiasi dialogo con il Governo”. Lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, la principale associazione del settore e ...

Rifiuti in mare - il ministro Costa (in vacanza) fa multare i turisti : È già stato ribatezzato il ministro attivista. Stiamo parlando di Sergio Costa, che presiede il dicastero dell'Ambiente e che, in vacanza in Cilento, ha fotografato delle chiazze in mare, molto simile a quelle provocate dal sapone. Il ministro si era insospettito alla vista di due barche, ormeggiate al largo e così ha prima documentato l'attività dei diportisti e poi ha contattato la Guardia Costiera. Repubblica riporta parte della conversazione ...

Rifiuti in mare - il ministro Costa in vacanza fa multare alcuni turisti diportisti : Salerno, "non mi aspettavo che questo gesto diventasse una notizia", ha commentato il responsabile dell'Ambiente

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : «È in Costa Azzurra - altro che lavoro» : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

Toninelli - le vacanze del ministro diventano un caso. Pd : 'È in Costa Azzurra - altro che lavoro' : Le vacanze del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sono diventate un caso. Dopo il selfie del grillino con la moglie, adesso un'altra foto sta facendo scoppiare le polemiche. Soprattutto in ...

Economia circolare. Ecco il piano del ministro Costa per il riciclo - e non solo - : Queste esperienze vanno messe a sistema sotto l'egida di una politica più ampia che si faccia portavoce di una vera e propria rivoluzione ambientale. Appena insediato, ho voluto da subito lanciare un ...

Ministro Costa fa visita a Mia - la cagnolina buttata in mare con un masso al collo : “Volevo salutarla di persona” : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha visitato il Centro Oasi vicino Fiano Romano che ospita la cagnolina Mia, buttata in mare con una pietra al collo lo scorso luglio nel trapanese, ora in attesa di essere adottata. “Ho voluto ritagliarmi qualche ora per poterla salutare di persona”, scrive Costa su Facebook. Oltre a Mia, il Ministro ha voluto conoscere anche gli altri animali ospiti e visitare le strutture del centro ...