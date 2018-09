Cosenza | medico sorpreso a pulire le seppie in un lavandino dell’ospedale | licenziato

Medico pulisce seppie in orario lavoro - incastrato da video : Asp Cosenza lo licenzia : Durante l' orario di lavoro in ospedale, si recava in un bagno del nosocomio e, utilizzando un lavandino, puliva le seppie . Del comportamento del Medico , in servizio nell'ospedale di Praia a Mare, é ...

Cosenza - medico muore di setticemia in ospedale : Un medico a Cosenza è morto per setticemia. Il decesso, triste ironia della sorte, è avvenuto proprio in ospedale. La donna aveva 50 anni, in servizio presso l'azienda sanitaria provinciale. Nei mesi passati aveva chiesto l"amputazione di un arto inferiore per una cancrena non curata, ma dopo un mese di ricovero, il tragico epilogo. La situazione è improvvisamente peggiorata fino al decesso. A darne notizia è il quotidiano regionale "La Gazzetta ...