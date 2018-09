Coppa Davis | Croazia-Usa 2-0 | vittorie per Coric e Cilic

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano : La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe. Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto ...

Coppa Davis – Francia subito avanti nel match con la Spagna - Paire asfalta Carreno Busta in tre set : I transalpini si portano subito avanti nel punteggio grazie al successo di Paire, che stende senza patemi lo spagnolo Carreno Busta Il primo punto della sfida tra Francia e Spagna va ai transalpini, che si portano sull’1-0 dopo il primo singolare della semifinale di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Lille allo stadio ‘Pierre Mauroy’. Il primo match di questo appassionante confronto va in archivio grazie alla vittoria ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : il sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal - Croazia-Usa con Cilic : Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis. Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il ...

Coppa Davis 2018 - semifinali Francia-Spagna e Croazia-USA : date - programma - orari e tv : Passate le due settimane degli US Open 2018, è già tempo di pensare alla Coppa Davis, con le semifinali dell’ultima edizione non travolta dalle modifiche volute dal gruppo Kosmos del calciatore Gerard Piqué e avallate dal board dell’ITF in agosto. Le due semifinali metteranno di fronte da una parte Francia e Spagna, che giocheranno allo Stade Pierre Mauroy di Lilla (già sede delle finali 2014 e 2017), dall’altra Croazia e USA, ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...