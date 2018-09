Conte | Orlando non c' è? Non è comportamento corretto

Conte a Palermo - Orlando diserta incontro : ANSA, - Palermo, 14 SET - Il premier Giuseppe Conte è giunto nella scuola ''Padre Puglisi'' di Brancaccio, a Palermo, accolto dalla polemica del sindaco Leoluca Orlando che lo accusa di aver ''...

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...

Giuseppe Conte va a Palermo - è scontro con il sindaco Orlando che non lo accoglie per protesta : Un'assenza motivata con un'aperta polemica nei confronti del Governo. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di non accogliere il premier Giuseppe Conte alla scuola don Puglisi di Brancaccio. "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità - dice primo cittadino palermitano - e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Orlando fa riferimento soprattutto ai tagli previsti per il quartiere Brancaccio.Non ci ...

