CONTE LANCIA DECRETO GENOVA | “IN 10 GIORNI IL COMMISSARIO” Crollo Ponte Morandi | “no

Strix Factor - Michelle Hunziker lancia un nuovo CONTEst per Striscia La Notizia : nuovo contest in arrivo per l’edizione 2018 2019 di Striscia La Notizia: si tratta di Strix Factor lanciato sui social da Michelle Hunziker Grandi novità per Striscia La Notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci è pronto a stupire ancora una volta i milioni di telespettatori con un contest speciale indirizzato proprio al pubblico italiano. Si tratta di “Strix Factor“, il nuovo contest lanciato da Michelle Hunziker sui ...

Tim lancia un CONTEst tra maghi della realtà aumentata per potenziare la fruizione di film e sport su TIM Box : Tim lancia un contest tra progettisti ed esperti della Mixed Reality per potenziare l'esperienza di fruizione di film e sport su TIM Box. Le iscrizioni si aprono il 27 agosto e il contest si svolge il 27 e 28 settembre a Orvieto per sviluppare soluzioni e servizi legati alle tecnologie emergenti. Come spiega una nota, ...

La nazionalizzazione delle autostrade divide il governo. E CONTE non si sbilancia : Questa volta la frattura nel governo non è, come avviene su molti temi, tra Lega e Movimento 5 Stelle ma al vertice di via Bellerio. Da una parte il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che - in sintonia con il titolare delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, preme per la nazionalizzazione? delle autostrade italiane dopo la tragedia del ponte Morandi. Dall'altra il suo braccio destro, il sottosegretario alla presidenza ...

Governo - CONTE : “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” : Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità”In un videomessaggio su… L'articolo Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia: “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” proviene da Essere-Informati.it.

Governo - CONTE : “Ecco i nostri primi due mesi”. Poi rilancia : “Flat tax e reddito di cittadinanza priorità” : In un videomessaggio su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ripercorso i primi due mesi dell’esecutivo. Dalla questione migranti al decreto dignità, dal cosiddetto Air Force Renzi all’approvazione del Milleproroghe. Per poi rilanciare: “Da settembre ci aspettano sfide importanti. Flat tax e redditto di cittadinanza restano le priorità”. L'articolo Governo, Conte: “Ecco i nostri primi due ...

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Salvini in pressing sul M5S - Grillo rilancia un post del 2005... : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:33:00 GMT)

CONTE : con Salini e Foa alla Rai rilanciamo la principale industria culturale del Paese : "Per la Rai abbiamo fatto le nostre scelte. Con Fabrizio Salini e Marcello Foa garantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio,Giuseppe Conte,su Twitter.

Dompè lancia CONTEst per progetti in oftalmologia e nutrizione : Roma, 27 lug., askanews, - Dompé, azienda biofarmaceutica italiana focalizzata sull'innovazione, coniuga da sempre la tradizione nel settore del benessere e della salute della persona con l'impegno ...

CONTE punta a patti bilaterali. Fico rilancia ed evoca sanzioni : Non è per niente facile essere Giuseppe Conte. Essere cioè un premier costretto a barcamenarsi tra gli equilibri di governo, dove siede un ministro dell’Interno che guarda con favore ai Paesi del patto di Visegrad, e le esigenze nazionali tante volte espresse dal presidente del Consiglio, che cozzano contro le politiche scelte da quegli stessi Paes...