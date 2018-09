Conte a Palermo | Orlando diserta incontro

Conte a Palermo : non vedo il sindaco : 13.19 "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell' Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando". In visita a una scuola del quartiere palermitano di Brancaccio, il premier Conte commenta così l'assenza del sindaco Orlando, decisa dal primo cittadino in polemica con i tagli ai fondi per le ...

Governo : arcivescovo Palermo a Conte - serve Italia accogliente e libera : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Per onorare il sangue dei martiri serve un'Italia accogliente, autentica e libera". E' il monito lanciato dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, durante il suo intervento alla presenza del premier Giuseppe Conte alla scuola don Pino Puglisi di Palerm

Il Premier Conte a Palermo - ma Leoluca Orlando non c'è... : ...

Conte in visita a Palermo - il sindaco Orlando diserta l'incontro : "Se Orlando ha nella sua testa progetti che non ha realizzato non è colpa mia", ha chiosato il presidente del Consiglio

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...

Conte in visita a Palermo - Orlando e Musumeci disertano : è polemica - : Il presidente del Consiglio inaugura l'anno scolastico della scuola "padre Pino Puglisi" nel quartiere Brancaccio. Il sindaco non lo accoglie e polemizza per i tagli dei fondi per le periferie: "Spero ...

Giuseppe Conte va a Palermo - è scontro con il sindaco Orlando che non lo accoglie per protesta : Un'assenza motivata con un'aperta polemica nei confronti del Governo. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha deciso di non accogliere il premier Giuseppe Conte alla scuola don Puglisi di Brancaccio. "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità - dice primo cittadino palermitano - e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Orlando fa riferimento soprattutto ai tagli previsti per il quartiere Brancaccio.Non ci ...

Premier Conte in visita a Palermo - sindaco Orlando diserta incontro : Dopo essersi recato a Capaci per rendere omaggio alle vittime della strage di mafia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in visita a Palermo dove ha fatto tappa alla scuola "Padre ...

Cdp - supercedole girate alle Fondazioni bancarie MalContento M5S. Il cambio di mission di Palermo : La mission industriale di Cdp in salsa cinquestelle? Non è solo una questione di banca pubblica. O Meglio, è vero che il pallino dei movimento guidato da Luigi Di Maio è legato al fatto che a differenza della Germania non esiste una vera banca pubblica capace di fare da braccio armato di politica industriale allo Stato e di intervenire, sostenendolo Segui su affaritaliani.it

Salvini indagato - mercoledì atti alla procura di Palermo : tre reati Contestati : Potrebbero essere trasmessi già mercoledì prossimo alla procura di Palermo gli atti dell'inchiesta aperta dai pm di Agrigento a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto ...

Palermo - Puscas : “Contento di essere qui” : “Non ho avuto dubbi, appena mi e’ arrivata la proposta del Palermo ho detto al mio procuratore che sarebbe stata la mia prima scelta”. Così il nuovo attaccante del Palermo George Puscas. “Mi ha colpito – continua Puscas – l’interesse forte che hanno avuto nei miei confronti Foschi e Zamparini e per questo li ringrazio. Arrivo a Palermo con grande voglia ed entusiasmo. Sono fiducioso perche’ ...

Palermo - arrestato un aggressore del ballerino di colore/ Ultime notizie - Contestata aggravante odio razziale : Palermo, arrestato un aggressore del ballerino di colore: Ultime notizie, contestata l'aggravante dell'odio razziale, presente anche un minore per il pestaggio(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:37:00 GMT)

Palermo - arrestato uno degli aggressori del ballerino picchiato a sangue nel pub : Contestata aggravante odio razziale : È stato arrestato uno degli aggressori di Davide Mangiapane, il ballerino 23enne italiano di colore, pestato a sangue la notte tra il 21 e il 22 luglio davanti a un pub di Lercara Friddi, in provincia di Palermo. Si tratta di Giuseppe Cascino, 29 anni, ritenuto responsabile, in concorso con un minore, dell’aggressione con l’aggravante di aver agito per odio etnico e razziale. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con il ...