Giuseppe Conte va a Palermo, è scontro con il sindaco Orlando che non lo accoglie per protesta

"Se ilritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell' Anci e non ricordo il volto delOrlando". In visita a una scuola del quartiere palermitano di Brancaccio, il premiercommenta così l'assenza delOrlando, decisa dal primo cittadino in polemica con i tagli ai fondi per le periferie decisi a livello nazionale(Di venerdì 14 settembre 2018)