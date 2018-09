Conte a Genova | Commissario entro 10 giorni

Conte a Genova : «Tornerò presto per inaugurare il ponte»| Un mese dal crollo : Arrivo tra applausi della folla: in un clima di grande emozione e unità, la città si è stretta nel ricordo delle 43 vittime del crollo, un mese dopo: «Non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte»

Conte a Genova : «Tornerò presto per inaugurare il ponte»| Un mese dal crollo : Varato il provvedimento- «salvo intese»- per gestire le emergenze: ma il premier Conte annuncia che il nome del commissario sarà deciso con un altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Toninelli: lavoriamo sulla prevenzione e sul monitoraggio

Conte : a giorni commissario per Genova : 19.16 "Non abbiamo ceduto al ricatto di offrire ad Autostrade la ricostruzione del ponte. Lo faremo a spese di Autostrade, ma la procedura per la revoca della concessione resta in piedi". Lo ha detto il premier Conte, in piazza De Ferrari, a Genova. "A 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto ci sarà il commissario per Genova e avrà pieni poteri", ha aggiunto, mentre parte della piazza invocava il nome del governatore Toti. "Voglio tornare ...

Genova - via libera a decreto urgenze Conte : il commissario ancora non c'è : Sembrava che il decreto sul ponte di Genova potesse slittare per il braccio di ferro tra M5S e Lega, ma cosìnon è stato. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto 'urgenze' - su Genova, Ischia ...

Ponte Morandi - Conte : “Approvato il decreto Genova. Non c’è il nome del commissario straordinario” : “A Genova abbiamo detto che saremmo tornati presto: domani sarò a Genova a ricordare la triste ricorrenza, ma non torno a mani vuote, torno con questo decreto per consentire l’intrapresa per il ripristino delle condizioni di vita delle popolazioni locali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Il nome del commissario straordinario non c’è. Ci riserviamo di fare in futuro il nome ...

Decreto Genova - Toti : «Può slittare» Telefonata nella notte con premier Conte : Tre nuovi super-consulenti per la Procura. Toti possibilista su rinvio del Decreto se occorre per una consultazione con enti locali

Decreto Genova atteso in Cdm. Chiarimento fra Toti e Conte : Potrebbe arrivare già nel Cdm di oggi il Decreto Genova, col Governo che tira dritto sull'affidamento a Fincantieri affiancata da Italferr per la costruzione del nuovo ponte. Nella...

Telefonata notturna Toti-Conte sul decretone Genova : Una lunga Telefonata notturna, per chiarirsi le idee e elencare i dettagli del decreto Genova. È quella avvenuta tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Il premier ha spiegato al governatore i punti salienti del provvedimento che vorrebbe portare nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri. Toti, stando a quanto riferisce una nota della Regione Liguria, ha portato alcune ...

Juncker telefona a Conte “Allibito da attacchi Salvini”/ Ultime notizie “Non colpa UE il crollo ponte Genova" : Ue, Juncker: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Conte il 14 a Genova - Toninelli : decreto in Cdm forse domani. Cozzi : entro venerdì ferrovia libera dalle macerie : Toti: «Da parte di alcuni membri del Governo inesperienza e velleitarismo». Revoca a Autostrade, slittano i tempi |