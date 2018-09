Consob : si dimette il presidente Nava : Il presidente della Consob Mario Nava si è dimesso: la notizia è arrivata in serata, diffusa dal Sole 24 Ore online. La maggioranza di governo aveva chiesto le dimissioni di Nava per il suo legame con la Commissione europea che, seppur regolato dall'istituto del distacco, secondo Lega e M5s lo rendeva "incompatibile" con la presidenza della Consob, che è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, cioè l'Autorità italiana preposta a ...

Consob - dopo le pressioni di Lega e Cinque Stelle si dimette il presidente Nava : Si è dimesso il presidente della Consob, Mario Nava, dopo le pressioni di Lega e 5 Stelle che, in una nota congiunta, hanno sollevato la questione della presunta incompatibilità tra l'incarico alla ...

Nava si dimette dalla Consob e accusa la politica : Dopo due mesi di bombardamento continuo da parte dei due partiti di maggioranza, il presidente della Consob Mario Nava getta la spugna, si dimette dall'incarico e torna a Bruxelles. La decisione è ...

Consob - il presidente Nava si dimette dopo l’attacco della Lega e del M5S | Il retroscena sul suo addio : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Di Maio: «Nomineremo un servitore dello stato e non della finanza internazionale». Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

Consob - si dimette il presidente Nava : 'No incompatibilità - questione politica' : La questione è quindi solo politica. La Consob è indipendente, ma non può essere isolata. Consob deve poter lavorare non solo con le altre autorità indipendenti, ma anche con le istituzioni politiche'...

Consob - si dimette il presidente Nava. Di Maio : «Ora un servitore dello Stato» : Ha presentato le sue dimissioni il presidente della Consob Mario Nava. Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza dopo le pressioni della maggioranza di governo...

Consob - si dimette il presidente Nava : «No incompatibilità - questione politica» : Ha presentato le sue dimissioni il presidente della Consob Mario Nava. Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza dopo le pressioni della maggioranza di governo...

Consob - si dimette il presidente Nava : 'No incompatibilità - questione politica' : La questione è quindi solo politica. La Consob è indipendente, ma non può essere isolata. Consob deve poter lavorare non solo con le altre autorità indipendenti, ma anche con le istituzioni politiche'...

Consob - Mario Nava si dimette dalla presidenza : «Una questione solo politica» : Dopo le pressioni del governo Nava ha rassegnato le dimissioni a soli 5 mesi dal suo insediamento. «questione solo politica, non c’era nessun motivo legale». La Conob ha preso atto della decisione «con rammarico»...

Consob - il presidente Nava si dimette : «Non gradimento della politica ci limita» : I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità. «Solo una questione politica», replica il presidente uscente. Renzi: «Nava costretto alle dimissioni da cialtroni, danno enorme»

Dopo l’attacco di Lega e M5S - si dimette il presidente di Consob Mario Nava. Renzi attacca : “Cialtroni” : A 24 ore dalla richiesta di dimissioni avanzata dai capigruppo di Lega e Movimento 5 Stelle per potenziale conflitto di interessi, il presidente di Consob, Mario Nava, si è dimesso. Matteo Renzi attacca i partiti di maggioranza del governo: "Cialtroni, un danno enorme alla credibilità dell'Italia".Continua a leggere

Consob - si dimette il presidente Mario Nava - : Lega e 5stelle avevano sollevato l'incompatibilità tra il distacco dagli uffici tecnici della Commissione europea e la guida di una Autorithy nazionale

Consob - il presidente Mario Nava si dimette : Il presidente della Consob , Mario Nava, ha presentato le dimissioni che sono state accettate dal collegio nel corso di una riunione convocata d'urgenza. Le dimissioni si chiariscono alla luce delle ...

Consob - Mario Nava si dimette dalla presidenza : «Solo una questione politica» : Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza. Nava ha presentato le sue dimissioni dopo le pressioni della maggioranza di governo. Nava si era insediato il 16 aprile scorso. Il suo mandato è durato meno di 5 mesi e ora torna al suo incarico a Bruxelles...