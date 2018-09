: #Pil: allarme #Sangalli, persi 2.000 euro pro capite in 10 anni. Presidente #Confcommercio: 'La malattia del Paese… - Agenzia_Ansa : #Pil: allarme #Sangalli, persi 2.000 euro pro capite in 10 anni. Presidente #Confcommercio: 'La malattia del Paese… - framatra : RT @Agenzia_Italia: #Pil @Confcommercio prevede inoltre un 'ridimensionamento' dei consumi. - TelevideoRai101 : Confcommercio: Pil, forte rallentamento -

Per settembre si stima una variazione congiunturale del Pil mensile nulla e tendenziale del +0,6%, inrispetto ai periodi precedenti. Lo sostienenella sua nota mensile.Nel complesso del III trimestre 2018 si stima una crescita in termini congiunturali,mentre la crescita tendenziale si attesterebbe allo 0,8%. "Gli ultimi dati fanno emergere un quadro congiunturale in cui le ombre sulla crescita economica sono più dense. Il temutodell'economia è un dato di fatto", è la sintesi.(Di venerdì 14 settembre 2018)