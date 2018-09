Conducente di auto a noleggio ruba borsa ai turisti | denunciato

Roma - donna travolta e uccisa sulla Casilina/ Ultime notizie - Conducente auto sottoposto a esami tossicologici : Roma, donna travolta e uccisa sulla Casilina. Ultime notizie, conducente auto sottoposto a esami tossicologici: la macchina è stata sequestrata dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Tir si ribalta in autostrada - il Conducente muore : lunghe code in A13 a Bologna : L'autostrada A13 è attualmente chiusa nel tratto bolognese fra Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato e ha occupato l'intera ...

Auto fuori controllo sulla provinciale : ferita la Conducente : CAROVIGNO - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 agosto, sulla strada provinciale che collega Carovigno al santuario di Belvedere dove una Lancia Y condotta da una donna è finita in un ...

ROMA - GIALLO ALLA BALDUINA : 70ENNE INVESTITA PIÙ VOLTE DA AUTO RUBATA/ Ultime notizie : è caccia al Conducente : ROMA, AUTO schiaccia anziana contro garage ALLA BALDUINA, poi fugge. Ultime notizie, GIALLO nella capitale, dove una signora di 70 anni è in fin di vita dopo essere stata INVESTITA

“Inferno al casello”. Incidente in autostrada : un morto e tre feriti. Sequestrato il tablet del Conducente : Ennesima tragedia lungo le strade italiane. Questa volta a esser coinvolta una donna di 50 anni di origini romene ma residente da anni a Lecce. Il tragico impatto, un gravissimo Incidente, si è registrato ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:45 a Viareggio, precisamente sulla Bretella che unisce la “perla del Tirreno” a Lucca lungo. Il tratto, gestito dalla Salt, è stato bloccato in uscita e in entrata a Viareggio per permettere ...

L'auto prende fuoco : il Conducente accosta ed esce ma la moglie muore tra le fiamme : Una donna di 86 anni è morta bruciata viva sul sedile passeggero di una vettura verso le 21 di questa sera, 23 agosto, in via Costa Vecchia a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme. Secondo quanto ...

SARAGOZZA - AUTO INVESTE PEDONI : 3 FERITI - NON È TERRORISMO/ Ultime notizie - Conducente positivo a alcol test : SARAGOZZA, AUTO INVESTE PEDONI: tre FERITI. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo

Saragozza - auto sulla folla di pedoni - almeno 3 i feriti e Conducente in fuga : Saragozza - Un'auto è piombata oggi a forte velocità su un gruppo di pedoni che si trovavano su un marciapiede di Saragozza , nel nordest della Spagna, ferendo almeno tre persone : lo riportano i ...

Auto a tutta velocità investe pedoni a Saragozza - arrestato il Conducente : Un'Auto è piombata oggi a forte velocità su un gruppo di pedoni che si trovavano su un marciapiede di Saragozza, nel nordest della Spagna, ferendo almeno tre persone: lo riportano i media internazionali. L'uomo, inizialmente fuggito a piedi, è stato arrestato dalla Guardia Civil.Il fatto è avvenuto nella zona di Casetas, un quartiere periferico a ovest della città.Secondo le prime informazioni fornite dalla ...

Auto si ribalta nel catanzarese - ferito il Conducente : OLIVADI , CATANZARO, - Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sul lato mentre percorreva una strada ad Olivadi. A bordo solo il conducente di 82 anni che è rimasto ...

Scontro tra auto e motociclo sulla Tangenziale - Conducente della due ruote in Codice Rosso al "Fazzi" - : Ancora un sinistro sulle strade del Salento e, questa volta, scenario dell'incidente la Tangenziale Ovest di Lecce. Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire presso ...

Londra - auto contro barriere del Parlamento : pedoni feriti - arrestato il Conducente : "Terrorismo" | Video | Foto : Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Stando a quanto emerso alcuni pedoni sarebbero rimasti feriti. Lo schianto è avvenuto alle 7:37 locali, (8:37 italiane).