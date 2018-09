Con il canto cala il sipario su Vicenza in Lirica

Luna Melis - X Factor 2018/ Video - dopo “Io Canto” sorprende tutti Con un potente mash-up : La giovanissima Luna Melis, nata nel 2012 a Uta, in provincia di Cagliari, ha superato le Audizioni di X Factor 2018 in maniera brillante portando in scena un mash-up voce e piano.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:55:00 GMT)

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un Consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Al Bano Carrisi Conferma il ritiro dalle scene : 'Non canto più' : Lo aveva annunciato qualche mese fa nel salotto di 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa. Ora, a distanza di tempo Al Bano Carrisi ha definitivamente confermato che dal prossimo anno smettera' di cantare. In questi giorni il popolare cantautore salentino è tornato al centro della ribalta per un presunto rumor che lo vedrebbe di nuovo insieme a Loredana Lecciso [VIDEO]. L'indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti durante una puntata ...

La soffoca mentre fanno “sesso estremo” - poi Continua a dormire accanto al cadavere per giorni : Un 40enne inglese è stato condannato per l'omicidio di Charlotte Teeling avvenuto lo scorso febbraio a Birmingham. L'uomo si era difeso sostenendo che era stata la stessa vittima - morta per una “forte compressione del collo” - a volere quel "trattamento" a letto.continua a leggere

Volley - Mondiali 2018 : il canto degli undicimila del Foro Italico (Con Mattarella) che ha spinto la Nazionale azzurra : 11.170. Tanti sono stati gli spettatori accorsi al Foro Italico per assistere alla prima assoluta dell’Italia al Campionato del Mondo 2018. La terza volta della pallavolo sul Centrale normalmente destinato al tennis ha fatto ancora centro, dopo i match dell’allora World League contro la Polonia nel 2014 e contro il Brasile nel 2015. Il Foro si è riempito d’azzurro fin dalle prime ore del pomeriggio: maglie, cappelli più o meno ...

Manchester United : Cantona si scaglia Contro Mourinho : “Mou non è adatto per lo United. Pep Guardiola dovrebbe essere l’allenatore”. Senza tanti giri di parole, Eric Cantona, spiega quale sarebbe la strda per far uscire i ‘Red Devils’ dall’anonimato di queste ultime stagioni. In un’intervista al Daily Mail, l’ex bandiera dello Utd afferma che il tecnico catalano “è il figlio spirituale di Cruyff. La squadra ora non sta andando molto bene. ...

Cantone : “Da Salvini reazione d’impeto Contro giudici. Preoccupato per i toni - atto notificato non era grave” : Dichiarazioni del presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione e magistrato, Raffaele Cantone, a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Da Salvini, una reazione d’impeto contro i magistrati”, ha detto. L'articolo Cantone: “Da Salvini reazione d’impeto contro giudici. Preoccupato per i toni, atto notificato non era grave” proviene da Il Fatto Quotidiano.