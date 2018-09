Como | Immigrato clandestino deruba e palpeggia turista tedesca | arrestato

Blastingnews

(Di venerdì 14 settembre 2018) I carabinieri della stazione di Bellagio in collaborazione con i colleghi del terzo reggimento "Lombardia" hannoqualche giorno fa, undi origine africana, più precisamente del Gambia di 21 anni, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale e rapina. L'uomo è stato accusato di avere molestato una, che transitava con le amiche presso i giardini pubblici die di averlata dello zainetto contenente denaro ed effetti personali. Il sospettato di reato è stato bloccato dai militari dell'arma quasi in flagranza di reato. La violenza e la rapina il reati contestati ad unirregolare originario del Gambia di 21 anni, sono stati commessi nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, all'interno dei giardinetti pubblici della cittadina di, distante cinquanta chilometri circa dal ...