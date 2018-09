Come l’Europa vuole cambiare l’ora legale

Migranti - Minniti : “Nazional-populisti li usano Come arma per far saltare l’Europa. Da Salvini comportamenti infantili” : “I nazional -populisti vogliono far saltare l’ Europa con l’arma dell’immigrazione e il campanello d’allarme viene dalla Libia dove in pochi mesi si è rotto l’equilibrio di collaborazione e competizione tra Italia e Francia“. Lo sostiene Marco Minniti in un’intervista alla Stampa. Un colloquio a margine della Festa dell’Unità di Reggio Emilia in cui l’ex ministro dell’Interno si è ...

