Cna autoriparazione - A Pomposa il convegno Veicolo sicuro per una guida

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 settembre al circuito di, in provincia di Ferrara levento "per unasicura. Perché la sicurezza non è uno scherzo". La manifestazione, organizzata dalla Cna-Confederazione nazionale dellartigianato, si aprirà la mattina di sabato con un seminario su "Carburanti tradizionali, ibrido, elettrico. Quale futuro per lautomobile" a cui interverranno Marc Aguettaz, amministratore delegato di Gipa Italia, Emanuele Biagetti, funzionario della Motorizzazione civile di Ancona, Luigi Minen, responsabile del progetto formazione Texaedu, sara Moretto, deputata del Pd, componente della commissione attività produttive della Camera. Introdurrà i lavori David Fiorini, presidente di Cna autoriparzione Ferrara, chiuderà Franco Mingozzi, presidente nazionale di Cna.