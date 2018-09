Clamoroso Ferrari | scoppia un’altra ‘lite’ tra piloti | scelto anche il talento del futuro

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si avvicina sempre di più l’appuntamento di Singapore per la Formula 1, ultime chance per ladi provare a tenere aperto il mondiale. Sebastian Vettel ha perso punti pesantissimi nell’ultima gara in Italia per colpo di una strategia che non ha aiutato il pilota tedesco: “devo lottare contro tre macchine”, ha detto Vettel lanciando una frecciataal compagno di squadra Raikkonen. La decisione dellaè stata quella di silurare il finlandese, la scelta è stata quella di affidarsi a Leclerc. Nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose: tensione tra Vettel e Leclerc con ilsta che non sembra intenzionato a sacrificarsi per il compagno, nessuno vuole essere il secondo. Nel frattempo lapensa al, l’intenzione è quella di puntare su Mick Schumacher, figlio del grande Micheal. SCARICA GRATIS L’APP DI ...