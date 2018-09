Cities | Skylines è disponibile su Nintendo Switch

eurogamer

: Crea la tua città, sul divano di casa o in mobilità, con #citiesskylines, ora disponibile nell'#eShop di… - NintendoItalia : Crea la tua città, sul divano di casa o in mobilità, con #citiesskylines, ora disponibile nell'#eShop di… - Eurogamer_it : #CitiesSkylines è disponibile su Nintendo Switch - cellicom : Si costruiscono città su Switch con Cities: Skylines - -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Civilization 6 non è il solo titolo popolare su PC in arrivo su. Anche il famoso gestionaleè in arrivo sull'ibrida, anzi per la verità è già arrivato ed è da oggi.Come riporta Gamingbolt, questa versione diinclude al suo interno tutte le espansioni precedentemente pubblicate, se dal lato delle meccaniche parliamo di un gameplay consolidato e molto divertente, viene però da farsi qualche domanda sul lato tecnico. E' infatti risaputo che il titolo soffre di piccoli cali di prestazione (in presenza di agglomerati urbani molto estesi) anche sulle altre console come PS4, come si comporterà quindi su un hardware come? Potrebbe sembrare una sciocchezza ma per molti utenti è un fattore essenziale che potrebbe determinare l'eventuale acquisto (o non) del titolo.Read more…