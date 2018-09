Ciclismo | Ernesto Colnago | ‘Mai subita un’offesa così | la bici non ha

Blastingnews

(Di venerdì 14 settembre 2018) Alla stagione da dimenticare di Fabio Aru VIDEOmancava solo una caduta a settanta all’ora. Lo scalatore sardo è finito a terra nel finale della tappa di ieri della Vuelta Espana con arrivo a Balcon de Bizkaia, nell’ultimo tratto in discesa prima della salita conclusiva. Appena rialzatosi Aru ha avuto una reazione piuttosto aggressiva che è stata ripresa in televisione con tanto di audio e di imprecazioni rivolte allacletta. La scena non è piaciuta ad, il costruttore di Cambiago che fornisce le suealla UAE Emirates.: 'Ci sono rimasto male' La tappa di ieri della Vuelta Espana VIDEO stava per vivere il suo momento decisivo quando Fabio Aru è finito per terra volando a circa 70 all’ora. Il capitano della UAE Emirates non ha per fortuna riportato danni particolarmente seri ed ha potuto riprendere la corsa, pur con i pantaloncini completamente ...