Christian De Sica e Massimo Boldi a Verissimo | Mai litigato

MASSIMO BOLDI E Christian DE SICA/ Insieme dopo il presunto litigio : "Ecco cos'è successo tra noi" (Verissimo) : Va in onda domani, 15 settembre, la prima puntata di Verissimo. La nuova stagione si apre col botto: in studio ci sono BOLDI e De SICA , pronti a chiarire i motivi della separazione.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:54:00 GMT)

I Love Spoleto - Christian De Sica affascina il pubblico di Piazza Duomo In arrivo Caparezza - biglietti ancora disponibili per il concerto di ... : UMWEB, Spoleto. Volge al termine la kermesse I Love Spoleto che nei mesi scorsi ha fatto brillare il meraviglioso Teatro Romano con spettacoli e artisti di fama internazionale. Poi è toccato a Piazza del Duomo, cornice unica per lo show unico di Christian De Sica portato a Spoleto grazie all'accordo tra l'Associazione Culturale ...