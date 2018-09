Chiara Ferragni ' spegne' il suo profilo Instagram

Giglio Group brinda in Borsa grazie al portale di Chiara Ferragni : Tele Borsa , - Giglio Group esulta a Piazza Affari, risultando sospesa per eccesso di ribasso con una variazione percentuale teorica del 17,99%. La piattaforma di e-commerce 4.0 comunica che la propria ...

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Il rapper in lacrime per la moglie e il figlio Leone a cui dedica una canzone : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ : il rapper in lacrime tra le parole della moglie a L'intevista e la canzone dedica ta al figlio Leone mentre lei gira il documentario sulla sua vita.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:16:00 GMT)

FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ Una canzone per Leone : la foto incanta e commuove il web : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI , la coppia social più invidiata dello showbiz italiano, rinuncia alla luna di miele per "colpa" degli impegni di lavoro e L’intervista con Costanzo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Domenica In - fuori anche la mamma di Chiara Ferragni : i motivi in una nota : "Non è stato raggiunto l'accordo economico", spiega l'agenzia della scrittrice. Assente per gli stessi motivi anche...