Che ne dite di un OnePlus 6 da quasi tremila euro? Ecco la versione Hadoro

Jennifer Lawrence contro le colleghe : “Se siete 10 kg sottopeso non dite Che mangiate pizza e pollo fritto” : Jennifer Lawrence critica le colleghe che su Instagram sfoggiano una linea perfetta e affermano di mangiare piatti calorici. Per rimanere in forma, si sa, è necessario seguire una dieta equilibrata, anche se Madre Natura è stata generosa. Ne sanno qualcosa tante star di Hollywood, che per apparire al meglio sul red carpet, sono costrette a seguire regimi alimentari drastici. Su Instagram però le cose sembrano molto diverse dalla realtà e così ...

La Vita in Diretta - “grande tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini”. E anChe l’auditel ne risente : Tira una brutta aria a La Vita in Diretta con l’ormai visibile rivalità tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Una escalation di episodi e gaffe che ha portato lo storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica nei giorni scorsi. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si ...

Dramma migranti : cento annegati dopo naufragio nel Mediterraneo - anChe venti bambini : La denuncia di Medici senza frontiere che riporta il Drammatico racconto dei superstiti della tragedia, soccorsi dalla guardia costiera libica riportarti nel Paese nordafricano. I migranti erano partiti dalla Libia a bordo di due gommoni con oltre 160 persone ciascuno ma entrambi hano avuto una avaria e si sono bloccati poi uno ha iniziato a sgonfiarsi.Continua a leggere

Com'è cambiata la vita delle donne saudite ora Che possono guidare? Intervista a MiChela Fontana : La guida ha un valore simbolico molto forte e hanno cominciato da quella, anche perché l'Arabia Saudita era l'unico paese al mondo in cui le donne non potevano guidare. Quindi Mohammed bin Salman ha ...

Ascolti tv ieri - Uefa Nations League (Italia – Polonia) vs Rosamunde PilCher | Dati Auditel 7 settembre 2018 : Tutti davanti alla tv per seguire la prima partita dell’Italia nella Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, venerdì 7 settembre 2018? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1, quanti su Canale 5 per il nuovo capitolo della serie Rosamunde Pilcher e quanti hanno visto la replica di Rocco Schiavone o il film La fidanzata di papà? Nella prima serata di ieri l’offerta televisiva, sui maggiori canali del ...

Salute : la dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno - di conseguenza anChe quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...

Mar de colores - Alvaro Soler nuovo album/ Record di vendite a poChe ore dall'uscita : Esce oggi il nuovo album di Alvaro Soler. Il titolo è Mar de colores, ed è già campione di vendite. Di seguito la tracklist e i dettagli sul lancio. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 15:46:00 GMT)

Scoperte le più antiChe tracce di formaggio nel bacino del Mediterraneo : 'Non è di certo la scienza più 'attraente', né la più semplice, ed è piuttosto difficile ottenere finanziamenti per studi come questo', spiega Magill. 'Ma è tuttavia essenziale per la validità e la ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Che vuoi Che sia | Dati Auditel 4 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 4 settembre 2018? The Good Doctor, amatissima serie tv, continua a mietere successi oppure no? Il film Che vuoi che sia con Edoardo Leo, in onda su Canale 5, è riuscito nell’impresa di battere la concorrenza? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata con lo share relativo ai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 4 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA PER LE 10:00 ...

Nel Regno Unito le vendite fisiChe di PES 2019 sono diminuite del 42% rispetto allo scorso anno : Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, le vendite di PES 2019 sono diminuite del 42% rispetto allo scorso scorso anno, secondo Chart-Track, società che analizza solo le copie vendute in scatola.Chart-Track non rende pubblici i dati di vendita reali, ma è giusto dire che il divario tra PES e il suo eterno rivale FIFA - spesso il gioco più venduto dell'anno nel Regno Unito - è diventato abbastanza importante.Un divario che quest'anno rischia ...

Ascolti tv ieri - Il matrimonio Che vorrei vs Lucio! | Dati Auditel 31 agosto 2018 : Chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5 nella sfida legata agli Ascolti tv di ieri, 31 agosto 2018? Chi ha concluso il mese di agosto in bellezza? Da un lato è andato in onda il film intitolato Il matrimonio che vorrei, dall’altro, invece, Lucio! ovvero il concerto omaggio dedicato all’amatissimo e bravissimo cantautore. Altri programmi, però, hanno cercato di strappare il primato alle due ammiraglie. Ci sono riuscite? Ecco qui di seguito ...

Dieta mediterranea : scudo salvavita anChe per gli over 65 : La Dieta mediterranea come segreto di lunga vita. A ribadirlo, una ricerca del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, in Molise, pubblicata sulla rivista British Journal of Nutrition, che ha analizzato il rapporto tra alimentazione mediterranea e mortalità in un campione di oltre 5mila persone di età superiore a 65 anni, reclutate nell’ambito dello studio Moli-sani. I ricercatori hanno anche passato al ...

Borsa Italiana in rosso - vendite diffuse su banChe e finanziari : Le posizioni in Europa sono comunque assai più articolate e per esempio la Germania, per bocca di Jorg *Kukies , viceministro all'Economia, ha affermato che la proposta di un budget europeo avanzata ...