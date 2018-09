Che cosa ci mancherà di Ceronetti

Eroina sintetica : prima morte in Italia un anno fa/ Ultime notizie - Che cosa è l'ocfentanyl : Eroina sintetica, prima morte in Italia: a distanza di 18 mesi dal decesso per overdose da Ocfentanil di un 39enne a Milano, l'Istituto superiore di sanità lancia l'allerta.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:27:00 GMT)

“Non si riprende più”. Kate - la notizia Che sconvolge : cosa le ha fatto William : Sono belli, anzi, meravigliosi. Hanno dei figli bellissimi. Sono ricchi che più ricchi non si può. Sono principi e si amano alla follia. Volete aggiungere altro sulla coppia più bella del mondo cioè quella formata da William d’Inghilterra e dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton? Chi più ne ha, più ne metta. Sul loro conto ne sono state dette tante, anche che fossero ai ferri corti, che stessero per divorziare. Ma non è assolutamente ...

DON PINO PUGLISI/ Il prete Che sfidò Cosa Nostra ucciso 25 anni fa : Dono PINO PUGLISI è stato ucciso a Palermo mentre rientrava a casa 25 anni fa, il 15 settembre 1993. Il parroco del quartiere Brancaccio aveva pubblicamente sfidato Cosa Nostra.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:00:00 GMT)

Barbara Palombelli - il gesto Che vale una carriera : regina di Mediaset - cosa le hanno fatto fare in diretta : È toccato a Barbara Palombelli l'onore, e l'onere, di dare il via al nuovo corso di Rete 4 e scrivere una pagina di storia di Mediaset . Giovedì sera a Stasera Italia ha debuttato il nuovo logo di ...

Le parole di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga (anChe per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc

Il caso Orban dimostra Che l’Europa esiste davvero. Ma la cosa avrà delle conseguenze : Ora l’Europa è un po’, appena un po’, diversa da quella che era due settimane fa, quando Matteo Salvini e Viktor Orban si incontravano a Milano e preannunciavano la creazione di un’internazionale sovranista, magari con la benedizione ed il supporto ideologico di Steve Bannon. Allora i due leader populisti guardavano al Continente con la sicurezza di chi guata il campo di battaglia ragionevolmente certo della ...

Lia Levi/ "Nessuno mi spiegò le leggi razziali - sentivo Che c'era qualcosa di vergognoso" (La vita in diretta) : Lia Levi, la scrittrice ospite a La vita in diretta racconta il periodo della sua infanzia vissuto durante l'emanazione delle leggi razziali. Come visse quegli anni bui della sua vita.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:46:00 GMT)

Startup - modello Macron : che cos'è - Che cosa prevede e perché piace anche a Di Maio - Economyup : ... 865 milioni di euro con 215 operazioni, , seguito dai software , 589 milioni di euro raccolti con 137 operazioni, , mentre i settori della Scienza della Vita , Fintech e Tecnologie hanno raccolto ...

Torna l’odioso errore Cabbage in Destiny 2 : cosa ha detto Bungie anChe su Lettuce : errore Cabbage: vi ricorda qualcosa per Destiny 2? Pare sia Tornato. Stando a quanto riferito nelle ultime ore da diversi giocatori, sono stati incontrati due errori decisamente sgraditi, appunto Cabbage e Lettuce. Per ora la situazione sembra essere sotto controllo, almeno a quanto dice Bungie, che è consapevole del problema e ci sta lavorando. Lo si legge nel tweet ufficiale della casa di sviluppo: "Siamo consapevoli dei problemi che ...

F1 – Hamilton le critiChe per i troppi impegni e il ruolo di Raikkonen e Bottas nella lotta per il titolo : “ecco cosa penso” : Lewis Hamilton non si preoccupa delle critiche e commenta in maniera analitica la possibilità di un lavoro di squadra con Bottas nelle prossime gare Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara: la F1 torna protagonista dopo una settimana di pausa per una nuova appassionante sfida. Vettel cercherà di accorciare le distanze da Hamilton, mentre Raikkonen correrà con qualche motivazione in più, cercando di togliersi qualche sassolino ...

e-SIM su iPhone Xs - Xs Max - Xr e Watch 4 : a cosa serve e perché rappresenta il futuro : I nuovi Apple iPhone Xs, Xs Max, Xr e il Watch 4 presentati ieri integrano una e-SIM (embedded SIM – SIM integrata), praticamente una versione evoluta delle piccole carte in plastica che ogni utente smartphone normalmente inserisce nel proprio smartphone per abilitare le chiamate e i servizi di connettività mobile. Non si tratta di una novità epocale per il settore, ma per la prima volta Apple ne consente l’utilizzo anche in Italia ...

Ieri il Parlamento Europeo ha votato contro Orbán - e la cosa riguarda anChe noi : Due trend che l'aggressiva politica "nativista" di Orbán non ha minimamente scalfito. Come si vede, insomma, l'attacco di Orbán non nasce certo Ieri. E qui torno al voto dell'EuroParlamento, nonché ...

Veterinario rivela Che cosa fanno gli animali prima di essere soppressi : “Cercano disperati chi amano” : Quando si decide di condividere la propria vita con un animale, si vivono emozioni bellissime, ma bisogna anche mettere in conto il momento più difficile: quando il proprio amico a quattrozampe ci lascia e sale sul “ponte dell’arcobaleno”. Un dolore che diventa ancora più profondo se siamo noi a dover decidere di porre fine alle su sofferenze port...

Copyright - ecco cosa ha votato il Parlamento Ue e perché non è una «censura» : Dopo un iter durato due anni, la riforma tutela i contenuti sul web: quelli giornalistici, di tutti coloro che producono contenuti e vengono intercettati e rilanciati dalle piattaforme web come Google, Youtube, Facebook. Escluse dalla legislazione le start-up e le piccole e micro imprese del web. La semplice condivisione di collegamenti ipertestuali (hyperlink) agli articoli sarà libera dai vincoli...