Cattivissimo me | trama e curiosità del film d’animazione in tv

Cattivissimo Me film stasera in tv 15 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Cattivissimo Me è il film stasera in tv sabato 15 settembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del primo capitolo della saga che vede come protagonista il criminale Gu, ladro dal cuore tenero. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cattivissimo Me film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Despicable Me GENERE: ...