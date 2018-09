Castelli pressa Tria : "Da gennaio" pensioni di cittadinanza a 780 euro - poi per il reddito di cittadinanza "i 10 miliardi ci sono" : A partire da gennaio le pensioni minime saranno portate a 780 euro, poi si mettera mano al reddito di cittadinanza, per cui "le risorse ci sono", a partire dalla riforma dei centri per l'impiego, che richiederà "3-4 mesi": ad annunciarlo è la viceministra all'Economia, Laura Castelli, accentuando il pressing sul titolare del dicastero di via XX Settembre, Giovanni Tria.In un'intervista a La Stampa, l'esponente M5s assicura che il ...