Caso Fenati – Nessuna ‘carezza’ per Fenati | la decisione del tribunale federale

Caso Fenati – La Federazione Internazionale ci va cauta : “ci prendiamo tempo per riflettere! Romano convocato” : La FIM convoca Romano Fenati: la Federazione Internazionale vuole vederci chiaro prima di prendere provvedimenti nei confronti del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati è finito sotto i riflettori, in un circolo interminabile di polemiche e critiche, dopo il suo folle gesto in pista domenica a Misano: il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno al suo collega Stefano Manzi, mettendo così in pericolo le vite di entrambi i ...

Fenati - il Caso è chiuso - la FMI non perdona : “revocata la licenza sportiva!” : Giustizia sportiva FMI: sospensione di ogni attività sportiva e federale nei confronti di Romano Fenati e avvio di un procedimento disciplinare In data 11 settembre 2018, il Tribunale Federale della FMI si è riunito per esaminare la richiesta di misure cautelari nei confronti di Romano Fenati presentata dal Procuratore Federale Antonio De Girolamo. A carico di Romano Fenati (vice presidente del Moto Club Accademia ...

Caso Fenati - arriva il comunicato ufficiale della Forward Racing : “non intendiamo essere rappresentati da lui” : Il team Forward Racing non ha intenzione di collaborare con Romano Fenati nella prossima stagione: il 22enne di Ascoli Piceno scaricato anche dal suo futuro team Era già nell’aria una rottura imminente, dopo quanto accaduto ieri in pista a Misano tra Fenati e il suo futuro team, la Forward Racing. Il 22enne di Ascoli Piceno si è giocato il suo futuro con un bruttissimo gesto, imperdonabile, nei confronti di Stefano Manzi. Il ...

Caso Fenati - Codacons attacca : esposto alla Procura di Rimini per tentato omicidio! : Il Codacons ha chiesto alla Procura di Rimini di indagare per tentato omicidio dopo il Caso Fenati-Manzi Il Codacons tuona dopo il Caso Fenati ed invia un esposto alla Procura di Rimini per tentato omicidio! Il pilota di Moto2 ha premuto il freno in corsa al collega Manzi dopo un battibecco in pista, rischiando di causare un incidente anche grave. Il Codacons ha annunciato di aver “inviato oggi un esposto alla Procura della ...