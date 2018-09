Cari vescovi | sui negozi chiusi di domenica vi sbagliate

La mossa "politica" dei vescovi L'atto di Carità diventa rivalsa : La parola "fine" è stata impressa sulla vicenda della nave Diciotti. I 137 migranti, rimasti bloccati in porto a Catania per cinque giorni, sono sbarcati e hanno tutti trovato sistemazione grazie agli accordi fra il governo e la Chiesa e le offerte di Irlanda e Albania. Eppure la questione ha avuto e avrà ancora delle conseguenze, sia politiche sia giudiziarie. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato indagato dalla magistratura per ...